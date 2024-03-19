Москва, 19 марта, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Четыре акции «День без турникетов» проведут в столице. В этом году их переориентируют на высокотехнологичную сферу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В этом году множество столичных компаний проведут экскурсии и мастер-классы для всех желающих, отметил мэр.

Он добавил, что на одной из таких экскурсий гости погрузятся в цифровую реальность, а на другой узнают больше о 3D-технологиях.

В свою очередь у гостей будет возможность увидеть изнутри работу международного аэропорта Шереметьево, подчеркнул Собянин.

Для участников мероприятий организаторы подготовили мастер-классы по измерению наночастиц и программированию, рассказал мэр.

«Первая акция запланирована на конец марта: с 28-го по 30-е. Следующие — с 23 по 25 мая, с 19 по 21 сентября и с 5 по 7 декабря», — написал Собянин.

С 2012 года «Дни без турникетов» посетили свыше 430 тысяч человек, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядка 3 тысяч экскурсоводов работают в городе. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль, отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в прошлом году Москву посетили с экскурсией 11,3 миллиона туристов. Показатель вырос на 75% в сравнении с 2022 годом.