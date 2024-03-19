Курск, 19 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили планирующими бомбами пункт дислокации диверсантов ВСУ у границ Курской области. Об этом 19 марта сообщило Минобороны России.

Кадр из видео

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении ведомства.

Украинский пункт дислокации находился в Рыжевке в Сумской области Украины, уточнили в Минобороны.

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Как передавало ИА Регнум, 17 марта ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Населённый пункт подвергался атакам весь день, в результате обстрелов пострадал сахарный завод. Как сообщал губернатор региона Роман Старовойт, во время атак ВСУ местный курский дружинник смог сбить дрон ВСУ из охотничьего ружья.

Помимо этого на следующий день украинские войска продолжили обстрелы Белгородской области. В Минобороны уточнили, что ВСУ вели огонь с применением реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», «Ольха» и «Град».