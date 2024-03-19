Москва, 19 марта, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Результаты голосования на зарубежных избирательных участках свидетельствуют о том, что самовыдвиженец Владимир Путин и там одержал победу на выборах президента России. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ход голосования за рубежом.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Он отметил, что в разных географических точках были разные цифры.

«Мы видим, что и за границей в целом Путин тоже одержал победу», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что для России важен каждый голос.

«Это тоже стало вкладом в его победу с таким, ну, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке в 77,44% за него проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Несмотря на ожидания оппозиции, на зарубежных избирательных участках Путину также удалось одержать убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами России его поддержали более 70% избирателей.

Опрошенные ИА Регнум эксперты заявили, что небывалый патриотический подъём, вызванный в первую очередь ясным образом будущего, стал решающим фактором активности россиян на выборах президента страны 15–17 марта и предопределил выбор людей. При этом, по их словам, попытки извне запугать россиян вызвали обратный эффект, сплотив общество.