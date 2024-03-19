Москва, 19 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Фэшн-блогер Люси Пылаева провела мастер-класс по ведению блога в павильоне «Газпром» на выставке «Россия» на ВДНХ. В своем выступлении она рассказала, как продвигать блог в социальных сетях.

«Инсайт Люди» Люси Пылаева

Люси Пылаева — резидент продюсерского центра «Инсайт Люди». Она является экспертом моды и ведет фэшн-блог с аудиторией более трех миллионов подписчиков. Мастер-класс прошел накануне трехлетия продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года.

Люси Пылаева назвала одной из важных составляющих успеха имидж и внешний образ блогера. Продуманный стиль может стать воплощением внутренней составляющей человека, охарактеризовать его, притянуть внимание к своей личности или, наоборот, оттолкнуть. Благодаря имиджу артист способен выделиться среди других и подчеркнуть свою уникальность.

«На сегодняшний день блогер — это не просто увлечение. Это самая настоящая профессия, которая требует вложения времени и сил», — отметила Люси Пылаева. Она подчеркнула, что именно поэтому важно обладать рядом навыков, позволяющих завлечь и удержать зрителя. «Одним из них является имидж, подчеркивающий индивидуальность. А мода способна изменить не только отношение аудитории к блогеру, но и жизнь человека», — подчеркнула Люси Пылаева.

Кроме того, Люси выступила в качестве приглашенного эксперта на программе «Модный&Народный» на федеральном канале НТВ. Она является обладателем премии I’m famous award, премии по версии журнала Persono «Лучший эксперт моды», «Топ-стилист 2022», международной премии года X-Boss business «VIP Fashion эксперт 2023», а также лауреатом премии «Гордость России 2022». Люси Пылаева дважды вошла в топ-100 самых красивых женщин России.

Также в этот день в рамках деловой программы состоялся открытый диалог «За кулисами блогосферы: взгляд изнутри» с участием заместителя генерального директора «ГПМ РТВ» Бориса Ханчаляна, генерального директора приложения вертикальных видео Yappy Данилы Овчарова, генерального продюсера Rutube Давида Кочарова, а также резидента продюсерского центра «Инсайт Люди», блогера, актера, певца и телеведущего Давида Манукяна (Dava). Модератором дискуссии выступила Алина Зиннатуллина — генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди».

Спикеры обсудили, какие возможности для реализации предлагают национальные платформы, как выглядит востребованный блогер сегодня и с чего начать карьеру инфлюенсера в 2024 году.

Кроме того, гости посетили мастер-класс по работе с искусственным интеллектом, в рамках которого участники освоили навыки использования нейронных сетей и применили их на практике.

В течение всего периода работы выставки «Россия» в павильоне «Газпром» компании «Газпром-Медиа Холдинга» проводят лекции, мастер-классы, круглые столы, различные образовательные и развлекательные активности.

«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». ГПМ РТВ, телеканал НТВ, видеохостинг Rutube, приложение вертикальных видео Yappy также входят в «Газпром-Медиа Холдинг».