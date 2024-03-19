Мадрид, 19 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» россиянин Арсен Захарян заявил, что для комфортной жизни в Испании ему нужно меньше средств, чем в России. Об этом он сказал 19 марта.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Арсен Захарян

По словам Захаряна, расходы уменьшились, так как стало меньше «походов куда-то, ресторанов».

«Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», — рассказал он изданию «Спорт Экспресс».

Как сообщало ИА Регнум в августе 2023 года, у Захаряна были шансы вовсе не стать игроком испанского ФК. Тогда он находился в Москве, столичный «Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о переходе, но со стороны российского клуба возникли проблемы. Однако уже в октябре Захарян впервые сыграл в еврокубках, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Позднее Захарян из-за травмы пропустил матч с «Кадисом» и приехал на лечение в Россию. Восстановившись, в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» Захарян впервые в составе «Сосьедада» забил гол за 31 проведённый матч.