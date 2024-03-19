Москва, 19 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты. Информацию о каждом из них Кремль своевременно предоставит, сообщил 19 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Xie Huanchi, via www. imago-image/Global Look Press Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведётся подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать», — заявил Песков.

Агентство Reuters 19 марта сообщило, что Путин в мае отправится в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным журналистов, этот визит станет первым после переизбрания Путина на пост президента.

При этом агентство ссылается на пять источников, знакомых с ситуацией. По данным одного из них, поездка в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Другие два источника сообщили, что президент России поедет в Китай до запланированной поездки Си Цзиньпина в Европу.

В России 15–17 марта прошли президентские выборы. По итогам обработки 100% протоколов Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, заручился поддержкой 87,28% избирателей. Явка составила 77,44% и стала рекордной, как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Си Цзиньпин 18 марта поздравил президента России с победой на выборах. Председатель КНР заявил, что итоги голосования показали поддержку Путина народом России.