Майами, США, 19 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Народный артист России Валерий Леонтьев покинет сцену. Об этом сообщил директор певца Борис Чигирёв в беседе с «РИА Новости».

Pavel Kashaev/Global Look Press Валерий Леонтьев

Он подчеркнул, что Леонтьев принял решение завершить концертную деятельность из-за возраста. Директор артиста также отметил, что никакого прощального тура певец не запланировал.

Артисту 19 марта исполнилось 75 лет. С начала 2022 года он не ездит с концертами по стране и отказывается от общения со СМИ. Помимо того Леонтьев не появлялся на публичных мероприятиях и отказался от участия во всех музыкальных фестивалях и премиях.

В беседе с журналистами РЕН ТВ директор Леонтьева подчеркнул, что певец считает, что уже всё сказал на сцене.

Сам Леонтьев в беседе с mk.ru отметил, что пришла пора завершить карьеру. Артист добавил, что благодарен фанатам, которые поздравляют его в сети.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — подчеркнул Леонтьев.

Артист родился в 1949 году в селе Усть-Уса в Коми АССР. Родители певца были ветеринарами-оленеводами. В детстве будущий артист любил рисовать, занимался танцами и солировал в школьном хоре.

После школы Леонтьев работал на кирпичном заводе, смазчиком на прядильной фабрике, почтальоном, подсобным рабочим на стройке, но, по его собственным словам, пользовался любой возможностью, чтобы петь.

В 1961 году семья Леонтьева переехала в город Юрьевец в Ивановской области. Там он начал петь в местном хоре ветеранов труда. В 1969 году он принял участие в оперетте Ю. Милютина «Цирк зажигает огни» в составе коллектива художественной самодеятельности.

Концертная деятельность Леонтьева началась 9 апреля 1972 года. В то время и состоялось первое сольное выступление артиста. Оно прошло во Дворце культуры шахтёров и строителей в Воркуте. В этом же году он стал лауреатом фестиваля «Песня-72» в Сыктывкаре. Там Леонтьев исполнил песню «Карнавал на Севере».

В 1973 году Леонтьев окончил Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства по классу вокала. Мастером курса был певец Георгий Виноградов.

С 1973 по 1978 годы он был солистом Сыктывкарской филармонии. Там Леонтьев выступал в молодёжном ансамбле «Мечтатели», вокально-инструментальном ансамбле «Эхо», гастролировал по Коми и близлежащим регионам. С 1979 по 1983 год солировал в Горьковской филармонии (сейчас — Нижегородская государственная академическая филармония им. М. Л. Ростроповича), с 1983 по 1995 год — в Луганской (до 1990 года — Ворошиловградской) филармонии.

Одним из первых, кто стал писать песни для Леонтьева, стал композитор Давид Тухманов. Он автор первых хитов артиста «Баллада о ледяном доме», «Танцевальный час на солнце», «В полночный час» и многих других.

В 1980-х годах Леонтьев стал работать с латышским композитором Раймондом Паулсом. Он стал автором песен «Зеленый свет», «Гиподинамия», «Годы странствий», «Затмение сердца», «Исчезли солнечные дни». В это время певец стал выступать с сольными концертами.

Леонтьев одним из первых советских артистов посетил Чернобыль после аварии на АЭС в 1986 году. Он выступил перед ликвидаторами последствий катастрофы.

В 1988 году он участвовал в опере «Джордано», в которой исполнил три роли: Джордано, Шута и Сатаны. Режиссёром-постановщиком спектакля был Владислав Дружинин. Музыку написала Лора Квинт, а автором стихов стал Владимир Костров.

В 1996 году Леонтьеву присволи звание народного артиста России. Также певец кавалер орденов Почёта, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, многократный лауреат фестиваля «Песня года». У Леонтьева несколько премий «Золотой граммофон», в том числе за песни «Августин», «Голуби», «Каждый хочет любить» и «Один билет».

В 2021 году он был одним из членов жюри четвёртого сезона проекта «Голос 60+».

Леонтьев неоднократно участвовал и побеждал в различных конкурсах. За годы карьеры он провёл не один десяток концертов, выступая в том числе и в Государственном Кремлевском Дворце.

Певец женат на бывшем руководителе ансамбля «Эхо» Людмиле Исакович. Официально они оформили отношения в 1998 году. Супруга певца много лет живёт в Майами. Там Исакович работает грумером для собак. Последние годы и сам Леонтьев много времени проводит в США. Детей у пары нет.

Дискография Леонтьева насчитывает 25 альбомов, которые выходили в разные годы. Среди самых известных дисков «Полнолуние» (1993 год), «По дороге в Голливуд» (1995 год), «Санта-Барбара» (1998 год), «Канатный плясун» (1999 год) «Каждый хочет любить» (1999 год) «Августин» (2001 год).

Самыми популярными хитами в исполнении Леонтьева по версии онлайн-сервисов стали «Дельтаплан», «Исчезли солнечные дни», «Девять хризантем», «Зелёный свет», «Казанова», «Маргарита», «Ты меня не забывай», «Августин», «Ягодка», «Ночной звонок».

В свою очередь Леонтьев участвовал и в кинопроектах. В его фильмографии 10 картин. Самые известные из них «Экстрасенс» (1992 год), «Карнавальная ночь 2» (1996 год), «Старые песни о главном 3» (1997 год), «Старые песни о главном. Постскриптум» (2000 год), «Золушка» (2002 год).

Леонтьев часто прилетает в Россию из США. В столице он периодически проводит время в делах, отдыхе, общении с друзьями.

Как передавало ИА Регнум, российский певец Валерий Леонтьев дал концерт после длительного перерыва по состоянию здоровья. В частности, как стало известно 14 января, после болезни и нескольких операций.

Леонтьев выступил на частном закрытом мероприятии в Дубае, где спел свои хиты спустя два года с момента прекращения концертной деятельности. Отмечается, что певец заметно похудел и «слегка пошатывался с непривычки».

По сведениям издания, за менее чем часовое выступление Леонтьев получил гонорар около 10 млн рублей.