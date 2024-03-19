Ленинградская область, 19 марта, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Бывшего командующего Северным флотом, Героя России, адмирала Александра Моисеева представили как врио главнокомандующего Военно-морским флотом России на торжественной церемонии в Кронштадте. Об этом стало известно 19 марта.

Евгений Биятов/РИА Новости Александр Моисеев

«Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев», — произнёс ведущий мероприятия.

Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области, служил на атомных подводных ракетоносцах, командовал подводной лодкой К-117. В 1994 году получил орден Мужества за поход к Северному полюсу на подводном крейсере К-18 «Карелия» в должности старшего помощника командира. В 2008 году его наградили орденом Мужества за руководство переходом атомной подводной лодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот, в 2011 году он получил звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

В 2017 году Моисеева назначили замначальника Генштаба ВС РФ, в июне 2018 года — командующим Черноморским флотом, затем — Северным флотом. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Моисееву звание адмирала.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта СМИ сообщили, что главкома ВМФ адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Тогда же стало известно о возможном назначении на это место Моисеева. Однако, как заявил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, открытых указов о назначении не было. Минобороны России к настоящему моменту официально не подтверждало смену главнокомандующего ВМФ.