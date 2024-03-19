Москва, 19 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Серийный выпуск двигателей для беспилотников начинается в московском индустриальном парке «Руднево». Крупную серию поршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных воздушных судов выпустит московский производитель «Аэромакс» совместно с инжиниринговой компанией «Принтпарт».

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«В производство запустят легкие мощные моторы, аналогов которых нет в России, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, сейчас уже готова установочная партия из 100 экземпляров.

«В будущем компании планируют изготавливать до пяти тысяч двигателей в год, что позволит полностью покрыть спрос отечественных предприятий на подобные устройства», — отметил Ефимов.

Ожидается, что новые моторы полностью импортозаместят зарубежные аналоги.