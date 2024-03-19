Москва, 19 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В ночь на 19 марта на бирже BitMEX зафиксировали аномальную просадку цены биткоина. Стоимость криптовалюты упала на 85% ― до минимума в 8,9 тыс. долларов.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом на других криптовалютных биржах в это время курс биткоина был более 60 тыс. долларов.

Падение продолжалось несколько минут, за это время продали около 850 биткоинов. После этого курс восстановился и синхронизировался с рынком.

Как сообщили в BitMEX, причиной падения курса стали большие ордера на продажу первой криптовалюты. Площадка организовала расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость биткоина 11 марта впервые превысила $70 тыс. Криптовалюта за сутки подорожала на 1,5%, поднявшись до $70 368,4. При этом на бирже Binance максимальная цена биткоина достигала $71 150.

5 марта стоимость биткоина превысила отметку в $69 тысяч, обновив рекорд ноября 2021 года. Цена биткоина падала до $61,3 тысячи после обновления рекорда. В общей сложности за месяц криптовалюта подорожала на 60%. Её капитализацию оценили в 1,34 трлн долларов. Эксперты связали рост стоимости криптовалюты с притоком новых денег на рынок из-за нестабильности традиционных валют.