Москва, 19 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Велопешеходный мост через Яузу в Москве готов на 65%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, строительство идет быстрыми темпами.

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Мост соединит учебные корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана на одном берегу реки Яузы со спортивным комплексом университета на другом. Сооружение оснастят смотровой площадкой-амфитеатром.

Как ранее сообщало ИА Регнум, два года назад был открыт еще один пешеходный мост через Яузу. Он связал связал Рубцовскую и Семеновскую набережные, а также станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро (БКЛ).