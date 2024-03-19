Москва, 19 марта, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Ветеранам боевых действий начнут выдавать электронные удостоверения. Соответствующее постановление о выдаче документа в виде пластиковой карты утвердило правительство России.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Также в документе описан порядок получения карты. Пластиковая карта с электронным носителем информации дополнит бумажный вариант и будет выдаваться по заявлению ветерана уполномоченными кредитными организациями.

Кроме того, в электронном удостоверении совместят возможности социальной карты региона, банковской карты и документа, подтверждающего статус ветерана и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону.

Новый формат документа обсуждался на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в декабре 2023 года. Тогда ведомство предложило выдавать ветеранам боевых действий персонализированные банковские карты, совмещённые с удостоверением. Карты смогут получить не только ветераны, но и члены семей погибших военнослужащих. Инициатива направлена на то, чтобы ветеранам было проще получать льготы.

Как сообщало ИА Регнум, в России в сентябре прошлого года упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление, в ведомстве самостоятельно всё сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь, отметил глава правительства.

Правительство 19 февраля утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии единого образца. Согласно постановлению, принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия. Она же будет направлять документ в воинскую часть, на базе которой создавали добровольческое формирование. Для получения такого удостоверения гражданин должен подать заявление на имя командира части.