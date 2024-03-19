Майами, США, 19 марта, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Умер помощник главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. О случившемся сообщили в Telegram-канале уфимской команды.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Константин Кольцов

Причину смерти не назвали. Кольцову было 42 года.

В сообщении отметили, что он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики.

«Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — подчеркнула команда.

Также представители клуба выразили соболезнования родным и близким.

Портал «Белорусский хоккей» уточнил, что Кольцов умер в Майами.

По данным портала Sportbox, тренер был в отношениях с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая должна сыграть в Майами на турнире категории WTA 1000. Соревнование проходит с 19 по 31 марта.

Константин Кольцов родился 17 апреля 1981 года в Уфе. Он являлся гражданином Белоруссии. За свою карьеру играл за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс» из Казани, «Спартак» и «Питтсбург Пингвинз». В составе «Салавата Юлаева» он становился победителем чемпионата России и Кубка Гагарина.

Как тренер он работал в минском «Динамо», «Бресте» и «Спартаке». В «Динамо» (Молодечно) с 2020 по 2021 год был главным тренером.