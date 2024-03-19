Берлин, 19 марта, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Страны Запада должны осознать необходимость переговоров для урегулирования ситуации на Украине и перестать поставлять киевскому режиму оружие, так как это не даст закончить конфликт. Такое заявление в эфире телеканала Welt сделала немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она указала на то, что за последние годы Россия показала, что существует возможность переговоров. В качестве примера политик привела переговоры в Стамбуле, обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке.

Вагенкнехт также подчеркнула, что некоторые страны уже осознали необходимость мирных переговоров и поэтому прекратили финансировать и направлять военную помощь Украине.

«Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия её полностью исключает», — сказала Вагенкнехт.

Также политик выступила с критикой антироссийских санкций и призвала восстановить сотрудничество с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам об урегулировании украинского кризиса. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на сложившихся реалиях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что российская формула мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта должна включать в себя признание Киевом поражения в военном конфликте, полную и безоговорочную капитуляцию и принятие временным украинским парламентом акта о воссоединении её территорий с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта на встрече с послами иностранных государств заявил, что планы по мирному урегулированию конфликта на Украине можно реализовать только при условии участия России. По его словам, любые инициативы, не включающие интересы российской стороны, не принесут результата.

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан считает маловероятным урегулирование конфликта на Украине в текущем 2024 году. При этом он видит некоторые надежды на разрешение ситуации в 2025 году, однако всё зависит от обстоятельств, которые сложатся на тот момент.

Газета Politico 28 февраля написала, что конгрессмены США уже в большей своей части открыто заявляют о том, что конфликт на Украине необходимо урегулировать путём переговоров с Россией.