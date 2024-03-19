Вашингтон, 19 марта, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает кетамин. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

«Бывают моменты, когда у меня есть что-то вроде… негативное химическое состояние в мозге, такое как депрессия, я полагаю, или депрессия, которая не связана с какими-либо негативными новостями, а кетамин помогает вывести человека из негативного состояния ума», — заявил Маск.

Миллиардер добавил, что у него есть рецепт на препарат и он использует его в небольшом количестве раз в две недели или около того. Предприниматель выразил мнение, что его депрессия генетическая.

Кетамин синтезировал в 1962 году американский исследователь Келвин Стивенс. В 1965 году веществу присвоили статус «мощное наркотическое средство». Препарат использовали в психиатрических и других научных исследованиях на протяжении 1970-х годов. Его по-прежнему широко применяют, в том числе в ветеринарии и для анестезии.

Как сообщало ИА Регнум, сильное воздействие кетамина стало причиной смерти американского актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». В заключении департамента медэксперта округа Лос-Анджелес по итогам вскрытия заявили, что высокий уровень кетамина, обнаруженный в крови Перри, указывает на то, что основными причинами его смерти стали чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания. Актёр скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет.