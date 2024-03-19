Варшава, 19 марта, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Потери украинской армии в конфликте с Вооружёнными силам России исчисляются в миллионах, а не в сотнях тысяч. Такое мнение 19 марта высказал экс-начальник генштаба армии Польши, генерал Раймунд Анджейчак в интервью телеканалу Polsat.

David Young/Global Look Press

«Я считаю, что потери [ВСУ] нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать», — сказал он.

По словам Анджейчака, для проигрывающего в конфликте Киева сейчас сложилась крайне драматическая ситуация.

При этом замена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, по мнению эксперта, никак не изменила стратегическую ситуацию в зоне боевых действий.

«Перед генералом Сырским такие же проблемы, как перед генералом Залужным. Оказалось, что надо отводить войска, выравнивать линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта экс-глава американского ЦРУ Дэвид Петреус признал, что Киеву, помимо оружия и боеприпасов, не хватает людей на фронте. В связи с этим он призвал украинское руководство пересмотреть порядок призыва в ряды войск и расширить мобилизацию.

Позднее в этот же день замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин заявил ИА Регнум, что Киеву, скорее всего, придётся объявлять всеобщую мобилизацию. По его словам, сейчас в рядах ВСУ на фронте находятся бойцы в среднем в возрасте старше 40 лет.