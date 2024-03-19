Лондон, 19 марта, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Красное мясо может стать причиной развития рака. Аналогичное негативное влияние оказывают полуфабрикаты ― сосиски, колбасы, сардельки и бекон. К такому выводу пришли британские учёные из Национальной службы здравоохранения (NHS), на протяжении порядка 20 лет изучавшие влияние этого продукта питания на развитие онкологии.

ELENA SIKORSKAYA/Global Look Press

Согласно статистике, смертность от рака, особенно в период с 2016 по 2018 год, по сравнению с периодом с 1993 по 1995 год выросла на 75% в 154 странах мира. По мнению учёных, это напрямую связанно с чрезмерным потреблением красного мяса. По данным английских исследователей, красное мясо особенно любят готовить и есть в Греции, на Сейшелах, в Нидерландах, на Багамах, в ОАЭ, Сингапуре и Хорватии.

В этой связи Национальная служба здравоохранения Британии призвала сократить потребление красного мяса и есть не более 70 граммов этого продукта в день. Также эксперты посоветовали заменять красное или обработанное мясо рыбой или моллюсками или приготовить вегетарианские блюда.

Как сообщало ИА Регнум, эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова заявила, что чрезмерное употребления соли в пищу может стать причиной развития опасных заболеваний. По её словам, привычка досаливать пищу может обернуться риском возникновения язвы желудка и даже онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Хирург-онколог, замдиректора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский отметил рост случаев рака во всех возрастах. При этом он пояснил, что число пациентов, заболевших раком, увеличилось из-за улучшившейся диагностики и возросшей продолжительности жизни. Однако, как подчеркнул врач, говорить о том, что рак молодеет, неверно.

Он пояснил, что рост зафиксировали не из-за массовой заболеваемости, а прежде всего из-за высокого уровня развития здравоохранения и общества. Петровский отметил, что онкология чаще всего развивается у пожилых людей, поэтому чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше заболеваний диагностируют. Средний возраст заболевшего превышает 60 лет.