Елизово, Камчатский край, 19 марта, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 МЧС России эвакуировал попавших под сход лавины на Камчатке туристов в город Елизово. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Кадр из видео

«Борт МИ-8 МЧС России доставил туристов в город Елизово. Камчатские спасатели эвакуировали туристов с Семёновского кордона, расположенного в четырёх километрах от места схода лавины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведение поисково-спасательных работ осложнялось сильным ветром и низовой метелью, в составе группы туристов было 11 человек, двое из которых погибли в результате схода лавины. Медицинская помощь никому из девяти выживших участников группы туристов не потребовалась.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта стало известно, что выжившие после схода лавины на Камчатке туристы не получили серьёзных травм и готовятся к эвакуации. Группа зарегистрировалась в МЧС, у её участников было при себе всё необходимое снаряжение и оборудование, за исключением биперов — специальных датчиков, облегчающих обнаружение людей под снежной массой.

Ранее в этот же день спасатели обнаружили тело второго туриста, который погиб из-за схода лавины в районе Красноармейского перевала в Камчатском крае. Тело первой жертвы схода лавины, женщины 44 лет, нашли накануне члены туристической группы.

Лавина сошла на группу туристов из 11 человек днём 18 марта. Девятерым удалось спастись, ещё два члена группы пропали. К поискам пропавших подключили спасателей на вертолёте. Кроме того, в поисках попавших под лавину туристов принимает участие наземная группировка.