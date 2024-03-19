Гавана, 19 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В Абрау-Дюрсо началось совместное российско-кубинское производство рома, такого рода проекты будут развиваться. Об этом 19 марта заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Rayner Peña/ЕРА/ТАСС

«С учётом того, что развитие предпринимательских отношений между Кубой и Россией сегодня находится в центре внимания и кубинского, и российского правительства, я думаю, что такое развитие в области производства рома тоже будет иметь место», — сказал он в интервью ТАСС в ответ на вопрос о том, будет ли расширяться кооперация.

Министр отметил, что ему хотелось бы, чтобы жители России продолжали ездить на Кубу за ромом разных лет выдержки, так как страна исторически является одним из главных производителей легкого рома.

«Это ром, который получается путём сбраживания сахарного тростника. Потом эту технологию у нас переняли другие страны нашего региона», — пояснил Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Он уточнил, что считает искусство приготовления коктейлей одним из туристических продуктов, который кубинцам необходимо продвигать.

«Во всех барах мира вы найдете несколько кубинских коктейлей — дайкири, мохито, «Куба либре». Приготовление коктейлей — процесс творческий, инновационный. Удовольствия больше, алкоголя меньше», — добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта министр туризма Кубы заявил, что приём платежных карт «Мир» станет обязательным условием для работы любого заведения в стране. Он пояснил, что пока карты «Мир» принимаются для оплаты не во всех заведениях на территории Кубы.

В сентябре 2023 года Россия и Куба согласовали программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023–2030 годы. Отмечалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять предложение Минэкономразвития о подписании программы сотрудничества.