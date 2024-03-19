Анадырь, 19 марта, 2024, 08:31 — ИА Регнум. На Чукотке бывший полицейский попал под уголовную ответственность за то, что незаконно сажал людей в самодельную металлическую клетку и избивал задержанных. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

Управление ГП РФ по ДФО

По данным ведомства, экс-участковый уполномоченный полиции в течение двух лет сажал жителей села Янракыннот в самодельную клетку, установленную около его служебного кабинета, в качестве меры воздействия на их поведение.

«В «клетку для исправления», не предназначенную для административного задержания, площадью менее одного квадратного метра, в 2018 и 2020 годах периодически помещались и удерживались десять женщин и пять мужчин», ― говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, тех, кто оказывал сопротивление, участковый избивал. Одному из задержанных он сломал руку. После этого случая в отношении бывшего правоохранителя возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого вскрыли систему противоправного перевоспитания.

Задержанный свою вину отрицал, однако в его телефоне обнаружили фото — и видео материалы с потерпевшими. Экс-участкового обвинили в превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия. Уголовное дело направили в Провиденский районный суд Чукотки.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года задержали двух полицейских Выборгского района города за покровительство грабителям.

Установлено, что они доставили потерпевшего в отделение и составили в отношении него протокол об административном правонарушении, чтобы предупредить возможные заявления в правоохранительные органы.

Также в декабре задержали действующих и бывших силовиков по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года. Участникам группировки инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.