Москва, 19 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В течение последних месяцев зарплата моряка-подводника Военно-морского флота России существенно выросла, и теперь у командира атомной подводной лодки она может достигать 400 тыс. рублей в месяц. Об этом 19 марта рассказал знакомый с ситуацией источник.

Kremlin Pool/Global Look Press

«За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Как отметил источник, зарплата командира дизельной подводной лодки в звании капитана второго ранга составляет до 300 тысяч рублей в месяц.

При этом он пояснил, что в обоих случаях имеются свои нюансы, так как зарплаты командиров подводных кораблей зависят от степени их оперативного использования, чем чаще подлодка задействована, тем выше зарплата.

В России 19 марта отмечают День моряка-подводника.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент Владимир Путин заявил, что правительство начнёт активно заниматься выравниванием зарплат в социальной сфере. Глава государства отметил, что люди часто получают разные зарплаты за одну и ту же работу, из-за чего вопрос об их уравнивании в социальной сфере по регионам обсудят в Госдуме.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова 11 марта заявила, что в стране за последние шесть лет реальная заработная плата увеличилась более чем на 30%. По её словам, в 2023 году зарплата выросла по сравнению с 2022 годом на 7,8%.