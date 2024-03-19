Париж, 19 марта, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Французская партия «Республиканцы» может исключить из своих рядов заместителя мэра коммуны Талан на юге Франции Сириля Гоше, который совершил визит в Россию в качестве наблюдателя на выборах российского президента. Об этом 19 марта сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на секретаря местного отделения политической силы Ксавье Дюгура.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Ранее заммэра отстранили от его обязанностей из-за указанной поездки в РФ. Дюгура уточнил, что в отношении Гоше инициируют процесс на национальном уровне.

Вместе с тем секретарь отделения отметил, что процедура исключения политика из партии носит специфический характер. Дюгура также заявил, что поддерживает решение мэра Талана Фабьена Рюине об отстранении Гоше.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Россия якобы не выполнила обязательства по соблюдению принципов ОБСЕ, гарантирующих свободное и справедливое волеизъявление народа, поскольку не пригласила на президентские выборы наблюдателей этой организации.

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств (СНГ) объявили, что не выявили нарушений в процессе голосования в России. В миссии отметили, что выборы прошли в соответствии с Конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

Выборы президента в РФ впервые проводились в трёхдневном формате. Они прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин победил на выборах, заручившись поддержкой 87,28% избирателей.

В ЦИК России уточнили, что за него проголосовали примерно 76 млн граждан. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что итоговые результаты Путина демонстрируют их уникальность, а также высочайший уровень поддержки кандидата среди жителей России.