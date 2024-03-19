Пекин, 19 марта, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Поздравление председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину по поводу переизбрания на пост главы государства говорит о том, что китайские власти уверены в стабильности и развитии России. Об этом 18 марта написала китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков.

Shen Hong/Global Look Press Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Как говорят эксперты, поздравительное послание Си показывает, что Китай уверен во внутренней стабильности и развитии России, а также что Китай продолжит активно развивать двусторонние связи на благо двух народов и не нацеливаясь против третьих сторон», — говорится в публикации.

Уточняется, что ввиду этого Пекин намерен продолжать координировать действия с Москвой в международных делах, которые представляют обоюдный интерес, придерживаясь объективной позиции и прилагая усилия в посредничестве в вопросе кризиса на Украине.

«Дружба между высшими руководителями двух стран является гарантией стабильности китайско-российских отношений», — заявил газете преподаватель базы КНР — ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.

Он напомнил, что скоро Россия и Китай отметят 75-летнюю годовщину с момента установления дипломатических отношений, уточнив, что ввиду этого страны поднимут свои связи на более высокий уровень, продолжив координировать позиции в отношении многосторонних механизмов.

В развитии отношений России и Китая существует большая определённость, в связи с чем можно ожидать от них долгосрочной стабильности, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на президентских выборах. Он отметил, что переизбрание российского лидера на пост главы государства говорит о поддержке его со стороны народа России.

Выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате — с 15 по 17 марта.

По итогам обработки 100% протоколов Путин победил с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, действующий глава государства набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке в 77,44% за кандидата Путина проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина на выборах президента уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.