Наступивший, 755-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах группировки войск «Юг» на артёмовском направлении, где расчёт зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» сбил ударный вертолёт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

Удар по вражеской технике был осуществлён с расстояния примерно 7–8 километров от линии боевого соприкосновения на высоте 500–600 метров, пояснил «РИА Новости» 19 марта командир дивизиона зенитной батареи с позывным Тихий. Он также отметил, что охота за вертолётом велась достаточно давно, на него устроили засаду.

Тем временем к югу от Артёмовска расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил вражеский гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга». В Минобороны пояснили 19 марта, что летательный аппарат приближался к передовым позициям российских войск в районе населенного пункта Андреевка, неся на себе смертоносный груз — несколько 82-миллиметровых мин.

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