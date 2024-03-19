Лондон, 19 марта, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Британская газета The Sun опубликовала видеозапись, на которой запечатлена принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. В репортаже говорится, что это первые кадры, обнародованные после операции, которую принцессе провели в декабре 2023 года.

Royal.uk Кейт Миддлтон

В видеоролике показано, как Миддлтон совершает поход по магазинам со своим супругом принцем Уильямом. Журналисты отмечают, что на кадрах принцесса выглядит радостной и расслабленной.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон провели плановую операцию на брюшной полости, из-за чего официальные мероприятия с её участием отложили.

10 марта в Сети разместили семейный снимок, на котором принцесса сидит на стуле в окружении своих детей. В подписи к фотографии Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и тёплые пожелания.

Позднее стало известно, что ведущие мировые новостные агентства отозвали снимок из-за опасений по поводу того, что он отредактирован. На странные детали в изображении указали пользователи социальных сетей.

После этого Кейт Миддлтон в аккаунте принца и принцессы Уэльских в X (бывший Twitter) принесла свои извинения в связи с появлением отретушированной фотографии.

15 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку написала, что принцессу Уэльскую ищут уже два месяца, а быстро в Лондоне могут находить только «Новичок» или «руку» Москвы.