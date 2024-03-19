Петропавловск-Камчатский, 19 марта, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Туристы, выжившие после схода лавины на Камчатке, не получили серьёзных травм и готовятся к эвакуации. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Alpinist.biz Сход лавины

Уточняется, что под лавину попала группа камчатского турклуба имени Глеба Травина. В её состав вошли в основном студенты. Группа зарегистрировалась в МЧС, у её участников было при себе всё необходимое снаряжение и оборудование. Однако у погибших не было биперов — специальных датчиков, облегчающих обнаружение людей под снежной массой.

«По предварительной информации, выжившие ски-альпинисты серьезных физических травм не получили. После того, как установятся благоприятные погодные условия, выжившие туристы и тела погибших будут доставлены в ближайший населенный пункт», — указано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели нашли тело второго туриста, попавшего под лавину в районе Красноармейского перевала на Камчатке. Тело первой жертвы схода лавины, женщины 44 лет, нашли накануне члены тургруппы.

К поискам были привлечены 36 человек — спасатели МЧС России, краевые спасатели, волонтеры, и 20 единиц техники. Поиски осложнялись сильным ветром и низовой метелью.

Лавина сошла на группу туристов из 11 человек днём 18 марта. По предварительной информации, тургруппа совершала ски-тур в районе Красноармейского перевала. Девяти туристам удалось спастись, ещё два члена группы пропали. Туристы безуспешно пытались разыскать пропавших, обратились к спасателям. На поиски туристов отправились спасатели на вертолёте. Кроме того, в поисках попавших под лавину туристов принимает участие наземная группировка.