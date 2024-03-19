* Грэм — запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 марта, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Сенатор Соединённых Штатов Америки от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в ряды Вооружённых сил Украины должны вступить украинцы всех возрастов. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

По информации источника, в понедельник политик призвал украинских законодателей как можно быстрее принять законопроект о мобилизации, который позволил бы призвать в армию большее число граждан.

«Я бы хотел надеяться, что те, кто имеет право служить в украинской армии, воспользуются им. Я не могу поверить, что это в 27 лет… Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — приводит The Washington Post слова Грэма*.

По его мнению, Киеву вне зависимости от военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки необходимо больше людей. Как ранее передавало ИА Регнум, Линдси Грэм* в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским также поддержал идею бывшего президента США Дональда Трампа предоставлять Украине помощь в виде беспроцентного кредита.

В понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что комитет по вопросам обороны принял решение ускорить процесс по законопроекту об ужесточении мобилизации. Он отметил, что на заседании, которое состоится во вторник, 19 марта, будет рассмотрено почти 1300 правок.

Напомним, что в соответствии с упомянутым законопроектом, принятым в первом чтении в феврале, планируется снизить мобилизационный возраст призывников до 25 лет и ввести систему оповещения электронными повестками. Кроме того, для наказания за неявку в военкомат будут предусмотрены механизм блокировки всех счетов призывника и запрет на использование личного автомобиля.