Вашингтон, 19 марта, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Американские власти изучают альтернативные варианты размещения своих войск в Африке после разрыва новым руководством Нигера военного соглашения с Вашингтоном, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, демократа Джек Рид на онлайн-встрече с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом пишет ТАСС. По его словам, армия Соединённых Штатов начала получать сигналы из этой африканской страны о том, что там становится всё менее комфортно.

Рид отметил, что важными факторами при выборе нового места станут его удаление от точек конфликта и возможность налаживания сотрудничества с местными властями. Помимо военного присутствия в Африке, сенатор также призвал наладить дипломатическую работу на континенте.

Он добавил, что послы могут действовать с тем же эффектом, который достигает любой из видов вооружённых сил.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта стало известно о том, что захватившие власть в Нигере военные моментально разорвали соглашение с США, которое разрешало американским военным находиться на территории страны. Представитель режима полковник Амаду Абдраман уточнил, что решение принималось из-за недавнего приезда американцев в Нигер.

В Ниамее отметили, что эта поездка нарушила дипломатический протокол. В свою очередь, в Пентагоне заявили, что поддерживают контакт с властями Нигера по поводу разорванного соглашения.