Берлин, 19 марта, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПР) канцлера Олафа Шольца и «Альтернатива для Германии» (АдГ) за последние несколько месяцев выросли в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого институтом Insa. Социологическое исследование запросило издание Bild.

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Согласно результатам исследования, поддержка СДПГ среди жителей Германии увеличилась на 1,5%, достигнув показателя в 16%, рейтинг АдГ вырос до 19,5%. В то же время лидирующий блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз) потерял до 1,5% поддержки избирателей, получив 29,5%. Опрос проводился с 15 по 18 марта, в нём приняли участие две тысячи человек.

Отмечается, что СДПГ, как и АдГ, придерживается мирной риторики в отношении конфликта на Украине и передачи Киеву авиационных крылатых ракет большой дальности Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчёркивал, что выступает против поставок Taurus на Украину, поскольку потенциальная передача этого типа вооружения предполагала бы участие немецких военных в конфликте на Украине, что является недопустимым.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат парламента ФРГ Сара Вагенкнехт в интервью изданию Rheinische Post заявила, что применение немецких ракет Taurus по территории России фактически стало бы объявлением войны. При этом он напомнила, что конфликт на Украине связан с потенциальным вступлением страны в НАТО.

14 марта бундестаг проголосовал против очередной резолюции, предполагающей передачу Украине ракет Taurus. Инициативу поддержали 190 депутатов, 495 членов парламента выступили против, ещё пятеро воздержались.