Пхеньян, 19 марта, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Делегация Министерства культуры Российской Федерации во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в столицу Корейской Народной-Демократической Республики Пхеньян. Об этом во вторник, 19 марта, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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«Делегация Министерства культуры РФ прибыла в Пхеньян, которая по приглашению Министерства культуры КНДР нанесёт визит в нашу страну по случаю 75-летия заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В Пхеньянском международном аэропорту российскую делегацию во главе с заместителем министра Андреем Малышевым встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхор, советник-посланник посольства России в КНДР Владимир Топеха и сотрудники посольства. Отмечается, что в состав делегации вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

Напомним, что в феврале Россию посетила северокорейская делегация агротехников во главе с директором Института сельскохозяйственных наук КНДР Ким Гван Уком.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 18 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента России. Согласно сообщению ЦТАК, поздравительную телеграмму Министерству иностранных дел РФ передал посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. В обращении северокорейский лидер заявил о новой эпохе в двусторонних отношениях государств.