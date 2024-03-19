Зейский район, Амурская область, 19 марта, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Ситуацию с обвалом на руднике «Пионер» в Зейском округе Амурской области взял на личный контроль глава региона Василий Орлов. Об этом 18 марта он сообщил в своём Telegram-канале.

DariuszSankowski Шахта

Как указал губернатор Амурской области, под завалами горных пород на руднике находятся 13 человек. На место происшествия направлены 25 горноспасателей и четыре единицы техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России.

«Спасательные работы ведутся с первых минут нештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей», — уточнил Орлов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по предварительным данным прокуратуры Амурской области, под завалом в шахте «Пионер» на золотодобывающем прииске оказались 15 человек. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.

Горная порода обрушилась 18 марта на подземном руднике в Амурской области. По предварительным данным, находившиеся под землёй горняки живы, в шахту поступает воздух, но с ними нет связи. В региональном управлении Следственного комитета сообщили о проведении проверки.