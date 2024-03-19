Благовещенск, 19 марта, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 МЧС России с 13 спасателями на борту вылетел из Хабаровского края в Амурскую область, где в результате обвала на руднике под завалами оказались люди. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Борт Ми-8 чрезвычайного ведомства с 13 спасателями МЧС России и специальным оборудованием следует из Хабаровского края», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дополнительная группа спасателей будет задействована в Зейском муниципальном округе на месте обвала горных пород.

Как передавало ИА Регнум, ранее в подземном руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области обрушилась порода. По данным областной прокуратуры, под завалом в шахте, по предварительной информации, оказались 15 человек. На место происшествия отправился взвод горноспасателей из Нерюнгри и группа спасателей из Хабаровска.