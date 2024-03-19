Сеул, 19 марта, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) с 2023 года отправила в Россию около семи тысяч контейнеров с боеприпасами, военной техникой и оборудованием. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщило издание Associated Press со ссылкой на главу министерства обороны Южной Кореи Шин Вон Сика.

Флаги КНДР и России

«С прошлого года Северная Корея отправила в Россию около 7000 контейнеров, наполненных боеприпасами и военной техникой, чтобы поддержать её специальную военную операцию на Украине, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик», — говорится в материале.

Отмечается, что такое заявление глава оборонного ведомства сделал в ходе пресс-конференции спустя несколько часов после того, как в Японии и Южной Корее заявили о пуске КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности.

По мнению авторов материала, КНДР поддержала Россию в конфликте на Украине с целью вырваться из дипломатической изоляции и присоединиться к «единому фронту» против Соединённых Штатов Америки.

Ранее старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер заявила, что администрация президента США намерена рассекретить данные о якобы военном сотрудничестве России и Северной Кореи. По словам координатора стратегических коммуникаций Джона Кирби, КНДР якобы поставляет РФ вооружение для специальной военной операции.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на отсутствие доказательств в подобных заявлениях представителей западных стран. Как отмечал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, утверждения США о предоставлении Пхеньяном военной помощи Москве являются слухами.