Ереван, 19 марта, 2024, 03:05 — ИА Регнум. С 30 марта карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков в Армении, сообщили журналистам представитель банка «ВТБ Армения» и источник на российском платежном рынке.

Карта «Мир»

Исключением станет инфраструктура «ВТБ Армения», в рамках которой останутся доступны основные операции. Этот банк является дочерней организацией российского ВТБ.

Пользователи карт «Мир» смогут и дальше снимать наличные в банкоматах «ВТБ Армения», а также пользоваться оплатой услуг в онлайн-банке и совершать онлайн-покупки.

Представители Национальной системы платёжных карт (НСПК) в беседе с РБК уточнили, что система «Мир» не вводила ограничений в работе с иностранными организациями и зарубежные банки самостоятельно решают, принимать ли им карты или нет.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля министерство торговли США ввело санкции против 63 российских компаний, включая НСПК, которая является оператором системы «Мир». После этого в организации заверили, что объявленные ограничения не скажутся на работе платёжных сервисов в России.

Платёжную систему «Мир» основали в 2015 году, а массовый выпуск карт указанной платформы стартовал в 2017 году. Система действует в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Кубе, Вьетнаме.

В середине октября 2023 года стало известно, что она начала работу в Венесуэле.