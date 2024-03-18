Лондон, 19 марта, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Планы западных стран по дестабилизации России для изменения её политики потерпели крах. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 19 марта в Telegram-канале российского посольства в Лондоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

В дипмиссии отметили, что на это указывают результаты прошедших выборов президента России.

«Итоги голосования убедительно продемонстрировали зрелость и сплоченность российского общества, всестороннюю поддержку им внешнеполитического курса руководства нашей страны», — подчеркнули в посольстве.

Так российские дипломаты прокомментировали заявления британских официальных лиц об итогах выборов в РФ. В посольстве также предположили, что именно осознание результатов голосования вызвало у властей Британии нервную реакцию.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Россия якобы не выполнила обязательства по соблюдению принципов ОБСЕ, гарантирующих свободное и справедливое волеизъявление народа, поскольку не пригласила на выборы российского президента наблюдателей этой организации.

Министр обороны Британии Грант Шаппс выступил с обвинениями в том, что Владимир Путин якобы снова украл выборы, но взять Украину ему не удастся. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркнула, что Россия ничего не крала у Запада и не отдала ничего своего.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Они впервые состоялись в трёхдневном формате. Победу на них одержал Владимир Путин с результатом 87,28% голосов.

По данным ЦИК, за него проголосовали приблизительно 76 млн граждан РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что итоговые результаты Путина уникальны и показывают высочайший уровень поддержки среди населения России.