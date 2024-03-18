Нью-Йорк, США, 19 марта, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Призывы к немедленному и безусловному отказу от ядерного вооружения являются ошибочными и контрпродуктивными в текущих реалиях, заявил 18 марта первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.

Un.org Дмитрий Полянский

«Конечно, мы все хотели бы в один день проснуться в мире, в котором нет конфликтов и отсутствуют стратегические риски. Неизменно разделяем благородную цель построения мира, свободного от ядерного оружия», — приводит слова Полянского официальный сайт постоянного представительства Российской Федерации при ООН.

При этом он подчеркнул, что обладание ядерным оружием на данный момент является крайне важным и необходимым фактором поддержания стратегического баланса, разрушение которого неизбежно погрузит весь мир в хаос бесконечных войн. Он напомнил, что прогресс на пути ядерного разоружения возможно обеспечить только при соблюдении поэтапных мер и действий в соответствии с постановлением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также отмечал, что мир пока не готов к принятию решения по всеобъемлющему отказу от ядерного оружия. По его словам, потенциала для выхода на такие общие договорённости пока не существует.