Пекин, 19 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика может отказаться от каких-либо будущих мирных переговоров по Украине, если России запретят принимать в них непосредственное участие. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, потенциально, в Швейцарии — или Пекин будет бойкотировать такие встречи», — говорится в материале.

По информации источника, с таким требованием неоднократно выступал спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе завершившегося на прошлой неделе европейского турне, в рамках которого китайский дипломат посетил Россию, Украину, Германию, Францию, Польшу и Бельгию.

Ранее о невозможности переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия России заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, планы по мирному урегулированию могут быть реализованы только при условии участия российской стороны, а любые инициативы, не учитывающие интересы РФ, не принесут никаких результатов.

Как передавало ИА Регнум, Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам. Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву 13 марта в очередной раз подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к урегулированию конфликта, однако соответствующие переговоры должны быть основаны на сложившихся реалиях.