Санкт-Петербург, 19 марта, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Обстоятельства стрельбы в ресторане, в результате которой погиб мужчина, устанавливают сотрудники полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Инцидент произошёл в ресторане «Чабрец», расположенном на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, около 19:36 мск 18 марта между двумя посетителями заведения произошёл конфликт, они некоторое время общались на повышенных тонах. В результате конфликта один из мужчин выстрелил несколько раз в собеседника и тот скончался на месте происшествия.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе, который не пытался скрыться и не оказал сопротивления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится опрос очевидцев, назначаются необходимые экспертизы, проводятся иные мероприятия.

Следственный отдел по Московскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пять человек госпитализировали после конфликта, который произошёл в кафе в подмосковном городе Люберцы. МВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Полицейские начали розыск преступников.

В Барнауле полиция начала проверку после появления 8 марта информации о стрельбе из пневматического оружия по машине с детьми. По данным местных СМИ, автомобиль остановился на повороте на Взлётной улице. По словам хозяина машины, раздался выстрел и пуля ударила в боковое стекло слева, где сидели двое детей семи и десяти лет, с другой стороны сидел годовалый ребёнок.