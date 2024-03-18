Вашингтон, 18 марта, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Власти США поддерживают с российской стороной регулярные контакты на высоком уровне по поводу возможного обмена заключенными, заявил помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 18 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил вопрос об обвиняемом в России в шпионаже Эване Гершковиче и осужденном за это же Поле Уилане.

По словам Салливана, Вашингтон планирует продолжать работу по их освобождению до тех пор, пока не добьётся своей цели.

Как сообщало ИА Регнум, корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

По версии Федеральной службы безопасности РФ, Гершкович собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Информация, которую пытался выведать обвиняемый, составляет государственную тайну.

26 января 2024 года Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 марта.

Американца Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его обвинили в шпионаже при получении флешки с данными о сотрудниках одного из подразделений службы экономической безопасности ФСБ.

В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы. 21 декабря 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США готовят предложение, чтобы обменять Уилана и Гершковича.