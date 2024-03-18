Москва, 18 марта, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора 18 марта тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сергей Савостьянов / POOL /РИА Новости Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Участники беседы также выразили готовность продолжать развивать дружественные связи и сотрудничество между Москвой и Эр-Риядом.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка — 77,44%.

Как сообщало ИА Регнум, с 15 по 17 марта в России состоялись выборы президента России. Они впервые прошли в трёхдневном формате при рекордной явке в 77,44%.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей. По данным ЦИК, за него проголосовали около 76 млн жителей России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что итоговые результаты Путина уникальны и демонстрируют высочайший уровень поддержки кандидата среди российских граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что победа Владимира Путина на выборах стала закономерным результатом его деятельности. Глава правительства отметил, что граждане видят работу Путина и верят ему.

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках телефонной беседы поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.