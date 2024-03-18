Уфа, 18 марта, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в сентябре–октябре 2024 года в Уфе Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Соответствующий документ в понедельник, 18 марта, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Константин Чалабов/ РИА Новости

«Провести Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в сентябре–октябре 2024 года в Уфе… Правительству Российской Федерации обеспечить проведение Международного спортивного форума», — говорится в тексте распоряжения.

Принять меры по обеспечению подготовки и проведения форума, в том числе по финансированию расходов на эти цели, рекомендовано правительству Республики Башкортостан.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года. Ранее хозяевами мероприятия выступили Москва, Казань, Нижний Новгород, Якутск, Саранск, Чебоксары, Ульяновск, Кузбасс, Доброград и Пермь.

Как передавало ИА Регнум, в период с 21 февраля по 3 марта в Казани прошли первые в истории международные «Игры будущего», старт которым дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал эти состязания даром России мировой спортивной семье и указал на тот факт, что идея объединить классический спорт и киберспорт зародилась именно в России. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, число просмотров «Игр будущего» достигло отметки в 2,2 миллиарда, а соревнования в формате фиджитал начали проводить в 63 странах мира. Кроме того, Чернышенко подчеркнул, что «Игры будущего» доказали, что Россия занимает роль лидера в мировом спорте.