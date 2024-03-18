Вашингтон, 18 марта, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов в США, написал 18 марта на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так бизнесмен прокомментировал публикацию о том, что полиция Лос-Анджелеса создала специальный отряд по противодействию организованным бандам, состоящим из выходцев из латиноамериканских стран. Эти группировки с начала 2024 года ограбили более 900 домов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону предположил, что администрация Джо Байдена, вероятно, хочет уничтожить США своей миграционной политикой. Он напомнил выражение, которое бытовало во времена войны во Вьетнаме и употреблялось в контексте абсурдности политики Вашингтона.

В свою очередь Такер Карлсон написал о том, что США может ждать судьба Римской империи из-за кризиса, который связан с нелегальной миграцией и возможной службой неграждан в американской армии. Он добавил, что с начала президентства Джо Байдена в страну прибыли как минимум 7,2 млн нелегалов, а общее их количество превышает население 32 штатов.