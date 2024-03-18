Политолог Август объяснила важность встречи Путина с другими кандидатами
Москва, 18 марта, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Национальный лидер не может делить граждан страны на близких к себе и неблизких, а стратегия Владимира Путина состоит именно в том, что одинаково ценны все российские граждане. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявила политконсультант Алёна Август, комментируя встречу Путина с другими кандидатами на президентский пост, прошедшую 18 марта.
«Тем более что стратегия Владимира Владимировича Путина всегда была такова, что для него одинаково ценны все граждане, независимо от того, за кого они голосуют», — сказала она.
Эксперт отметила, что целью встречи в числе прочего было выяснение реальных запросов населения России.
«И его задача, что, собственно, он сегодня и обсуждал с другими участниками избирательной кампании, выяснить реальные запросы населения. Что нужно людям? Что беспокоит? Что, может быть, требуется изменить? Это, конечно, очень верная практика и единственная, наверное, возможность для грамотного руководителя», — подчеркнула она.
Август также уточнила, что ключевой общей программой всех кандидатов в ходе избирательной кампании стал внешний вызов.
«И даже несмотря на то, что остальные кандидаты формально оппоненты друг другу, но их главная идея — что мы единая страна, что у нас есть общая цель, она во всех программах, во всех высказываниях», — сказала она.
Эксперт пояснила, что речь идёт о давлении, которое Запад оказывает на страну, а также попытках внешних сил запугать российский народ. По мнению Август, этот вызов помогает населению страны понять свою самобытность и осознать то, что такое Россия.
Как сообщало ИА Регнум, с 15 по 17 марта в России впервые в трёхдневном формате прошли выборы президента России. По итогам обработки 100% протоколов победу одержал Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов при рекордной явке в 77,44%.
По данным Центризбиркома РФ, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах — за него проголосовали около 76 млн жителей России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что итоговые результаты Путина уникальны и демонстрируют высочайший уровень поддержки среди населения.
18 марта Владимир Путин после встречи с другими кандидатами на пост главы государства ― Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ) — пригласил их вместе прийти на концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Россией, поскольку у них одна Родина. Он сообщил, что приглашение стало для собеседников неожиданностью.
На встрече Путин предложил им продолжать совместную работу по развитию России.