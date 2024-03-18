Москва, 18 марта, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Национальный лидер не может делить граждан страны на близких к себе и неблизких, а стратегия Владимира Путина состоит именно в том, что одинаково ценны все российские граждане. Об этом в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявила политконсультант Алёна Август, комментируя встречу Путина с другими кандидатами на президентский пост, прошедшую 18 марта.

Григорий Сысоев /РИА Новости

«Тем более что стратегия Владимира Владимировича Путина всегда была такова, что для него одинаково ценны все граждане, независимо от того, за кого они голосуют», — сказала она.

Эксперт отметила, что целью встречи в числе прочего было выяснение реальных запросов населения России.

«И его задача, что, собственно, он сегодня и обсуждал с другими участниками избирательной кампании, выяснить реальные запросы населения. Что нужно людям? Что беспокоит? Что, может быть, требуется изменить? Это, конечно, очень верная практика и единственная, наверное, возможность для грамотного руководителя», — подчеркнула она.

Август также уточнила, что ключевой общей программой всех кандидатов в ходе избирательной кампании стал внешний вызов.

«И даже несмотря на то, что остальные кандидаты формально оппоненты друг другу, но их главная идея — что мы единая страна, что у нас есть общая цель, она во всех программах, во всех высказываниях», — сказала она.

Эксперт пояснила, что речь идёт о давлении, которое Запад оказывает на страну, а также попытках внешних сил запугать российский народ. По мнению Август, этот вызов помогает населению страны понять свою самобытность и осознать то, что такое Россия.

Как сообщало ИА Регнум, с 15 по 17 марта в России впервые в трёхдневном формате прошли выборы президента России. По итогам обработки 100% протоколов победу одержал Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов при рекордной явке в 77,44%.

По данным Центризбиркома РФ, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах — за него проголосовали около 76 млн жителей России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что итоговые результаты Путина уникальны и демонстрируют высочайший уровень поддержки среди населения.

18 марта Владимир Путин после встречи с другими кандидатами на пост главы государства ― Владиславом Даванковым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Николаем Харитоновым (КПРФ) — пригласил их вместе прийти на концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Россией, поскольку у них одна Родина. Он сообщил, что приглашение стало для собеседников неожиданностью.

На встрече Путин предложил им продолжать совместную работу по развитию России.