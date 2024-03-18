Воронеж, 18 марта, 2024, 22:08 — ИА Регнум. В Воронежской области во второй раз за сутки объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уважаемые воронежцы, внимание! В регионе вновь введёт режим опасности атаки БПЛА. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник режим опасности атаки беспилотников на территории региона объявили в 18:53 по местному времени (совпадает с мск). Как заявил Александр Гусев, российские средства противовоздушной обороны находятся в режиме готовности. Позднее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата самолётного типа над территорией Воронежской области. В 20:56 Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов.