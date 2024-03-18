Лондон, 18 марта, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Посольство России в Лондоне назвало ангажированными и лицемерными заявления главы британского министерства иностранных дел Дэвида Кэмерона об итогах прошедших в России выборов.

Макс Ветров /РИА Новости

Кэмерон 18 марта заявил, что Россия якобы не выполнила обязательства по соблюдению принципов ОБСЕ, гарантирующих свободное и справедливое волеизъявление народа, не пригласив на выборы президента наблюдателей этой организации.

«Кэмерон выступил с заведомо ангажированными оценками итогов состоявшихся 15–17 марта выборов президента Российской Федерации», — говорится в комментарии посольства ТАСС.

Как отметили в дипмиссии, в последние дни британские официальные лица превзошли самих себя по части лицемерных заявлений, призванных дискредитировать свободное волеизъявление российского народа.

В посольстве также сообщили, что британские дипмиссии в российских городах действовали на грани откровенного вмешательства во внутренние дела России, занимаясь подстрекательством к порче бюллетеней.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за Путина проголосовали порядка 76 млн россиян. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Несмотря на ожидания оппозиции, на зарубежных избирательных участках Путину также удалось одержать убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами РФ его поддержали более 70% избирателей.