Москва, 18 марта, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин на концерте в честь десятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией, который прошёл на Красной площади, вместе с участниками мероприятия и кандидатами в президенты Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким спел государственный гимн страны.

: Гавриил Григоров/ТАСС

«Поздравляю с праздником, да здравствует Россия!»― обратился глава государства к собравшимся.

После этого на площади запели гимн. Сольную партию исполнил Григорий Лепс. Также на сцене были известные музыканты и артисты ― Полина Гагарина, Николай Расторгуев и группа «Любэ».

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«Мы гордимся Россией!» ― сказал глава государства после исполнения гимна.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент Владимир Путин прибыл на праздничный концерт на Красной площади, посвящённый десятилетию воссоединения Крыма с Россией.

В обращении к россиянам глава государства отметил, что Крым не только стратегически важная территория, но это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. Он подчеркнул, что севастопольцы и крымчане — гордость страны. При этом Путин указал, что путь домой для Крыма оказался менее трагичным, чем у Донбасса и Новороссии, но теперь Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами, рука об руку.

Праздничный концерт открыла певица Полина Гагарина. Артистка вышла на сцену и исполнила песню «Солнце взойдёт». Ведущими концерта «Россия. Крым. Севастополь» стали телеведущие первого канала Юлия Барановская и Руслан Осташко.

Крым стал частью России ровно десять лет назад ― в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором более 96% избирателей выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав страны.