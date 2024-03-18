Стокгольм, 18 марта, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Полузащитника датского «Мидтьюлланна» и сборной Швеции, бывшего игрока «Краснодара» Кристоффера Олссона отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, и он начал процесс реабилитации.

Maxim Thore/ Zuma/TASS Экс-игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон

«По оценкам специалистов, реабилитация растянется на несколько месяцев, состояние постоянно оценивается и требует дальнейшего обследования и лечения, поэтому окончательный прогноз давать пока рано», — говорится в сообщении клуба.

Олссона экстренно госпитализировали в феврале с острым заболеванием головного мозга после потери сознания. Как сообщало ИА Регнум, 8 марта стал известен диагноз — врачи установили у полузащитника датского клуба редкий воспалительный процесс в сосудах головного мозга.

Олссон перешёл в «Краснодар» в 2019 году, подписав личный контракт до лета 2023 года, но команду он покинул в июле 2021 года, чтобы продолжить карьеру в Бельгии. Его следующей командой стал «Андерлехт», в 2022 году он начал выступать за датский клуб «Мидтьюлланн».