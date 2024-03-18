Благовещенск, 18 марта, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Предварительно 15 человек оказались под завалом в шахте на золотодобывающем прииске в Амурской области, сообщили 18 марта в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку. На место происшествия для координации действий выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.

Как передавало ИА Регнум, горная порода обрушилась 18 марта на подземном руднике в Амурской области. По сообщениям ряда СМИ, обвал произошёл на руднике Пионерский. По предварительным данным, находившиеся под землёй горняки живы, в шахту поступает воздух, но с ними нет связи. На место происшествия МЧС направило спасателей.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о проведении проверки.