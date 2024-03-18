Белгород, 18 марта, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Жителей села Введенская Готня вывезут для ликвидации взрывоопасного предмета, сообщил 18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Виталий Тимкив /РИА Новости

«В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром саперы Министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что на время работ приняли решение временно перевезти часть жителей села в Ракитное и разместить во дворце культуры «Молодежный». Там для них организуют питание и досуг. Автобусы, как сообщил Гладков, подадут с 7:30 утра, жителей предупредили. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.

Как передавало ИА Регнум, в начале января Гладков сообщил, что власти приняли решение вывезти 600 жителей домов на Красноармейской улице в связи с обнаружением неразорвавшегося снаряда. Губернатор призвал горожан быть бдительными, а также заявил, что все домовладения будут охранять полицейские, муниципальная стража и силы самообороны. Неразорвавшиеся снаряды ВСУ 4 января вывезли из Белгорода.