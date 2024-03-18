Мелитополь, 18 марта, 2024, 21:07 — ИА Регнум. В Запорожской области местный житель ответит перед судом за участие и содействие террористическому сообществу. После утверждения обвинительного заключения прокуратура направила уголовное дело в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Обвинение мужчине предъявили по нескольким статьям УК РФ ― участие в террористическом сообществе, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовление к совершению теракта, незаконное приобретение и хранение оружия и изготовление взрывчатки.

По версии следствия, в 2022 году мужчина с целью противодействия специальной военной операции Вооружённых сил России вступил в террористическое сообщество и заявил о готовности участвовать в подготовке и совершении терактов на территории Запорожской области.

По указанию сотрудника Службы безопасности Украины обвиняемый из тайника забрал и перевез на автомобиле шесть тротиловых шашек, электродетонатор, радиоэлектронное устройство и поражающие металлические элементы. Всё это он спрятал в хозяйственной постройке у себя в доме. Потом по полученным от террористов инструкциям злоумышленник изготовил самодельное взрывное устройство.

Целью должен был стать индивидуальный предприниматель, обеспечивающий питанием российских военнослужащих. Обвиняемый на протяжении нескольких месяцев следил за ним, выбрал подходящее место для установки радиоуправляемой бомбы и ждал дальнейших указаний о дате и времени совершения теракта.

Довести свой умысел до конца преступнику не удалось, его задержали сотрудники правопорядка.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Преступные планы киевских террористов сорвали спецслужбы.

В Бердянске 6 марта в результате террористического акта погибла женщина. Жертвой террористов стала член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Елена Ильина. В пресс-службе регионального следственного управления СК заявили, что под её автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. По факту произошедшего первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.